Musik war immer da, immer um ihn herum, erzählt Pablo Held. Geboren 1986 in Hagen als Sohn eines Pianisten und einer Klavierbauerin lief zu Hause Herbie Hancock beim Lego spielen und bei Autofahrten in den Urlaub John Scofield. Seinen allerersten Auftritt hatte der junge Pablo Held mit vier Jahren, allerdings noch nicht am Klavier. Sein Onkel hatte ihm zum Geburtstag ein Schlagzeug geschenkt und so trommelte Pablo auf einer Feier das erste Mal vor Publikum, zur Musik von Stevie Wonder. Spontan, ohne zu denken, ohne Zögern, wie ein Kind eben. Pablo Held hält das bis heute für die wohl beste Art, Musik zu machen und lässt sich immer noch am Liebsten ins Unbekannte fallen.

Mit 10 wird das Klavier dann sein Instrument, mit Unterricht und später bestandener Aufnahmeprüfung zum Jazz-Studium in Köln. In der Rückschau für Pablo Held die Eintrittskarte in eine neue magische Welt: Unterricht bei John Taylor und Hubert Nuss, tägliche Sessions mit neuen Freunden, abendliche inspirierende Konzertbesuche. Und: die Geburt seines Trios! Seit 2006 ist die Formation mit Bassist Robert Landfermann und Schlagzeuger Jonas Burgwinkel das musikalische zu Hause des Pablo Held.

Für das Konzert beim 52. Deutschen Jazzfestival Frankfurt wird Jim McNeely die Musik von Pablo Held für dessen Trio und die hr-Bigband arrangieren. Welche Kompositionen das am Ende sein werden, das kann und will Pablo Held nicht verraten. „Ich komponiere eigentlich jeden Tag,“ erzählt er. „Das übe ich dadurch genau so intensiv wie Technik am Klavier oder ähnliches. Vieles davon wurde bislang noch gar nicht aufgeführt, aufgenommen und veröffentlicht.“ Pablo Held ist gespannt darauf, wie Jim McNeely, der Chefdirigent der hr-Bigband, seine Musik in einen großorchestralen Gesamtklang überführen wird. Der wird es aber den Musikern des Trios jedenfalls auch weiterhin erlauben, sich ins Freie fallen zu lassen.

Infos unter https://www.hr2.de/veranstaltungen/jazzfestival/index.html

