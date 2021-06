The Most Happy Piano - So heißt ein Album eines vor Spielfreude nur so strotzenden Musikers, dessen tönender Optimismus und ansteckender Swing ihn zu einer populärsten Größen des Jazz machten: Erroll Garner. Gestern, am 15. Juni, jährte sich sein Geburtstag zum 100. Mal.

Sendung: hr2-kultur, "Jazzfacts", 16.06.2021, 22:30 Uhr