Bei der inzwischen schon fünften Ausgabe der hr-Bigband-Reihe "Act Local" wird es schwer werden, ruhig sitzen zu bleiben. Dieses Mal stehen die "funky grooves" von Herbie Hancocks "Headhunters" und Klassiker der Fusion Supergroup "Weather Report" auf dem Programm.

Dazu lädt die hr-Bigband MusikerInnen aus der Region auf die Bühne ein. Franziska Aller ist Bassistin und die Jüngste im Bunde. Ihre musikalische Offenheit zeigt sich schon in ihren eigenen Projekten: vom Jazztrio über Kooperationen mit Hip-Hop-Akteuren bis zu großen Orchesteraktivitäten. Die Percussionistin Angela Frontera ist Brasilianerin und hierzulande eine der besten Rhythmikerinnen für brasilianische Musik. Bekannt wurde sie durch Bands wie "Rosanna & Zélia" oder die von Edo Zanki. Last but not least kommt der Pianist Ulf Kleiner on stage. Er zählt heute zu den gefragtesten Musikern an den Tasten, wenn es so grooven darf wie bei De Phazz oder beim Gitarristen Daniel Stelter.

Gregor Praml stellt in dieser Sendung die drei Gäste der hr-Bigband näher vor.

Sendung: hr2-kultur, "Jazzfacts", 27.01.2021, 22:30 Uhr