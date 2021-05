Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen: Antisemitismus bekämpfen - nicht nur auf dem Sportplatz. Der jüdische Sport-Verband Makkabi-Deutschland wird mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet. Jude sein - Sandra Kreisler hat bissige Anmerkungen über jüdisches Leben in Deutschland aufgeschrieben. Und Positives, wertorientiertes Zugehörigkeitsgefühl. Die Positionen der deutsch-jüdischen Werteinitiative. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Bedeutung des Opfers und der Opferrituale im Judentum.