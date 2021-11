1: Ich sah, dass es Unrecht war. Eine hochbetagte Zeugin der Pogromnacht erinnert sich. Von Anna Dangel 2: „Endliche Tacheles“ - ein neuer Film stellt die Frage, warum junge Juden sich immer noch von der Geschichte verfolgt fühlen Von Thomas Klatt 3: Musik als Form geistigen Widerstands. Eine Ausstellung in Frankfurt erinnert an den Frankfurter Pianisten und Komponisten Erich Itor Kahn. Nachrichten aus der jüdischen Welt Von Carina Dobra Monatliche Ansprache von Daniel Neumann, Direktor des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen