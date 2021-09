Jeweils am ersten Freitag im Monat gibt es hier Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Kultur und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen: Jüdische Impulse für gesellschaftliche Debatten. Spatenstich für die Jüdische Akademie in Frankfurt Ein jüdischer Campus in Potsdam. das neue Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit. Und Waisen-Karussell. Eine Kunstinstallation in Frankfurt erinnert an jüdische Kindertransporte 1938/39 Im zweiten Teil der Sendung nach dem Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit den Pharisäern und den zahlreichen Vorurteilen, die über sie verbreitet werden. Moderation: Lothar Bauerochse