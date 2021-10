Jeweils am ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Kultur und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen: „more joy, less Oi“ - also: mehr Freude, weniger Klagen - unter diesem Titel beginnen am Sonntag in Frankfurt die Jüdischen Kulturwochen. Wir schauen voraus auf das Programm. Und wir blicken zurück: Zahlreiche jüdische Musiker und Komponisten aus der Zeit vor der Shoah sind in Vergessenheit geraten, werden aber inzwischen auch von Musikern und Ensembles wiederentdeckt. Wir erinnern heute an den jüdischen Komponisten Friedrich Gernsheim. Im zweiten Teil der Sendung nach dem Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen.