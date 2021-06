Heute mit diesen Themen: Militärrabbiner in der Bundeswehr - Jüdische Soldat*innen bleiben skeptisch Totenklage digital? Wie jüdische Gemeinden mit ihren Trauerritualen auf die Corona-Pandemie reagieren. Und: Pioniergeist - Die Frankfurter Lichtigfeldschule feierte Jubiläum - die erste jüdische Schule in Deutschland. Im zweiten Teil der Sendung nach dem Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem Thema „Israel und Judenhass“.