Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen: Aufgearbeitet, und alles gut? Der Umgang mit dem Judentum in Kirche und christlicher Theologie Eine Arche zum Begehen: Die neue Kinderwelt im Jüdischen Museum Berlin. Und Die Bertha Pappenheim Map: Per Audiowalk in Frankfurt unterwegs auf den Spuren der jüdischen Frauenrechtlerin Im zweiten Teil der Sendung nach dem Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem Gebot, Gott zu lieben.