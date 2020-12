Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen: Tiefdruck-Zone. Der Zentralrat der Juden veröffentlicht den ersten "Gemeindebarometer" - eine bundesweite Umfrage über die Zufriedenheit in den jüdischen Gemeinden. Online-Hilfe in der Pandemie-Not. Shalva - das Corona-Sorgentelefon für Jüdinnen und Juden. Im zweiten Teil der Sendung nach dem Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem jüdischen Lichterfest, Chanukka, und dessen historischem Hintergrund.