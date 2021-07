In unserem Sommerprogramm in hr2-kultur geht es in dieser Woche um Brunnen, vom Fontana di Trevi in Rom bis zum Kochbrunnen in Wiesbaden. Im Märchen haben die Brunnen eine ganz besondere Bedeutung, ob im "Froschkönig", in "Frau Holle" oder dem "Teufel mit den drei goldenen Haaren". Durch Brunnen gelangt man in andere Welten, sie symbolisieren die Abgründe der Seele und ermöglichen Transformationen.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 19.07.2021, 17:15 Uhr