Der Theaterpädagoge und Regisseur Kai Schuber-Seel hat im letzten Sommer ein Open Air Festival mit freien Gruppen in Darmstadt organisiert und will daran jetzt ab Mai mit "Darmstadt Speakers – Die Show" anknüpfen. An insgesamt vier Terminen im Mai und Juni 2021 werden Profis sowie Laien-Künstler ihre einmalige Show präsentieren. Dabei sind sie in unterschiedlichen Darmstädter Quartieren unterwegs und bespielen verschiedene Orte und öffnen Räume für ein interessiertes Publikum bei freiem Eintritt. Spenden aber sind erwünscht.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 28.04.2021, 17:15 Uhr