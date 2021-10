Nikas Sommer in den Bergen. Eine Reise nach Georgien

Nika aus Georgien wohnt in der Hauptstadt Tiflis, den Sommer aber verbringt er jedes Jahr mit seiner Familie in einem winzigen Bergdorf in Tuschetien, weit abgelegen im Gebirge - ohne Strom, Handynetz und fließendes Wasser. Schon die Anreise ist ein großes Abenteuer, denn befestigte Straßen gibt es auch nicht. Trotzdem verbringt Nika dort die allercoolste Zeit des Jahres. Und wenn die Hirten mit ihren Herden kommen, darf er sogar reiten.

