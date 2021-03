"Man kann eine Komposition nicht hören, ohne sie in eine Gefühlssituation zu übersetzen. Man kann auch eine Landschaft nicht betrachten, ohne dass sie einen Ausdruck vermittelte, lieblich, streng, dramatisch, erhaben, wirkte", schreibt Roger Willemsen im Text zum Bühnenprogramm "Landschaften", welches er 2015, ein Jahr vor seinem Tod, gemeinsam mit Geigerin Franziska Hölscher und Pianistin Marianna Shirinyian konzipiert hatte. Hölscher und Willemsen hatten sich bei einer Benefizveranstaltung der Afghanischen Frauenvereinigung kennengelernt: er als Schirmherr, sie war als Musikerin engagiert. Nach wenigen Treffen entwickelte sich eine Freundschaft, in der beide sich angeregt über Musik und Literatur austauschen konnten – und aus der auch das gemeinsame Programm entstand. Zu Roger Willemsens fünften Todestag ist nun die CD "Landschaften" bei Zweitausendeins erschienen. Wir stellen Ihnen die CD vor und sprechen mit der Geigerin Franziska Hölscher über ihre Verbindung zu Roger Willemsen und darüber, was sie musikalisch verband.

