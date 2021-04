Sie hören die Sendung "Lebenswert. Gespräche am Feiertag" vom Karfreitag 2021. Unser Gesprächsthema heute sind die Wendepunkte des Lebens also Situationen, wo wir das Gefühl haben, es wäre gut, dem Leben eine neue Richtung zu geben, vielleicht noch mal etwas Neues auszuprobieren Dazu kann es viele Anstöße geben, und auch viele Weisen, damit umzugehen. Wir sind gespannt, wie Sie solche Wendepunkte, Wendesituationen in Ihrem Leben erlebt haben, wie Sie damit umgegangen sind, was (oder wer) Ihnen geholfen hat, einen neuen Weg einzuschlagen.