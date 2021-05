73 Jahre - so lange waren die Queen und ihr Mann Prinz Philip verheiratet. Fast ein ganz Leben lang. Und genau das ist es, was man sich verspricht, wenn man sich traut: bis dass der Tod uns scheidet. Mittlerweile ist es allerdings eher das Leben und der Alltag, was scheidet: viele Ehen werden geschieden, viele Beziehungen gehen auseinander. Aber was ist es, was Paare zusammenhält? Auch über lange Zeit. Mit der Psychologin und Autorin Dr. Eva Wlodarek und den Hörerinnen und Hörern ergründen wir an Christi Himmelfahrt das Geheimnis langer Beziehungen.