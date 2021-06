My Way - Lob des Eigensinns mit Mathias Jung

Angepasst leben und immer nur nett sein ist ungesund. Wir werden nicht glücklich, wenn wir fremdbestimmt durchs Leben gehen. Ein guter "Eigensinn" dagegen stärkt die Persönlichkeit: seinen eigenen Weg zu gehen, sein "Ding" zu machen, "My way", wie Frank Sinatra sang. Hermann Hesse lobt solchen "schöpferischen Eigen-Sinn" sogar als höchste aller Tugenden. Doch wenn Eigensinn nur Dickköpfigkeit und Sturheit ist, führt er in die Irre. Wo ist Ungehorsam gut, wo müssen wir uns von den Fesseln falscher Bravheit lösen? Und wer oder was steht eigentlich dem entgegen? Welche inneren und äußeren Instanzen hemmen und verwehren uns die Erlaubnis: "Du darfst leben!" Das erkunden wir mit dem Therapeuten, Lebensberater und Buchautor Dr. Mathias Jung aus Lahnstein und im Gespräch mit Hörerinnen und Hörern: Wo sind Sie einmal dezidiert Ihren "eigenen Weg" gegangen - auch gegen Widerstände?