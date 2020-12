hr2-kultur Lebenswert. Gespräche am Feiertag. Mit Hörerinnen und Hörern von hr2-kultur. Wohl in keinem Jahr ist über Weihnachten so viel diskutiert worden - in den Familien, aber auch in der Politik was haben Sie daraus gemacht? Wie haben Sie gefeiert? Wie ist das mit alten Familienritualen - waren die möglich? Oder mussten Sie umplanen? Haben Sie vielleicht noch mal eine ganz neue Seite an Weihnachten entdeckt? Weihbnachten nicht nur äußerlich anders, sondern auch innerlich? Und: Nehmen Sie aus den Weihnachtstagen vielleicht etwas mit, das Ihnen hilft in diesem Corona-Winter?