Die Mutter als Verlobte eines Wehrmachtssoldaten aus der Heimat vertrieben, er selbst ein "Kind der Schande". Heinz ist der Sohn einer Norwegerin, die sich im Jahr 1942 in einen deutschen Soldaten verliebt und schwanger wird.

Folge 12

Eines Tages, nach einem schweren Anfall wünscht sich die Mutter: „Heinz, du musst Schauspieler werden“. Seinen ersten Auftritt in einem „richtigen Theaterstück“ hat der Erzähler dann auf einer Studiobühne Feldkirch. Er gibt den Hofmedikus in „Drei Säcke voll Lügen“. Nachdem er das erfolgreich meistert, schafft er es sogar auf die Schauspielschule in Wiesbaden.

