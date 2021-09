Die Mutter als Verlobte eines Wehrmachtssoldaten aus der Heimat vertrieben, er selbst ein "Kind der Schande". Heinz ist der Sohn einer Norwegerin, die sich im Jahr 1942 in einen deutschen Soldaten verliebt und schwanger wird.

Folge 2

Oslo, Kopenhagen, Berlin, München und Hohenems in Österreich – das sind die Stationen, die die Mutter des Erzählers, Gerd Hörvolt aus Norwegen, im Kriegsjahr 1942 schwanger zurücklegt. Ihren Sohn lässt sie schließlich in einem Lebensbornheim in Vorarlberg zurück. Doch fünf Jahre später machte sie sich wieder auf die Suche „nach mir oder nach einem wie mir“.

Sendung: hr2-kultur, Lesung, 21.09.2021, 9:05 - 9:30 Uhr.