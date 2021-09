Die Mutter als Verlobte eines Wehrmachtssoldaten aus der Heimat vertrieben, er selbst ein "Kind der Schande". Heinz ist der Sohn einer Norwegerin, die sich im Jahr 1942 in einen deutschen Soldaten verliebt und schwanger wird.

Folge 5

Die Vaterfigur im Leben von Heinz ist eine schmerzhafte Leerstelle. Doch es gibt eine Reihe von Männern, die dem Jungen „geholfen haben“. Anton Schreiber, sein letzter Lehrer bevor er die Schule früh verlässt, um in der Fabrik zu arbeiten. Oder der Kapuzinermönch, der am Alten Rhein campiert. Gerade da, wo viele Juden wenig früher in die Schweiz geflohen sind.

