Die Mutter als Verlobte eines Wehrmachtssoldaten aus der Heimat vertrieben, er selbst ein "Kind der Schande". Heinz ist der Sohn einer Norwegerin, die sich im Jahr 1942 in einen deutschen Soldaten verliebt und schwanger wird.

Folge 8

Die Rollen, die der Erzähler als Schauspieler übernimmt, haben stets mit ihm selbst zu tun. So auch als er während eines Stücks von Botho Strauß unter Beobachtung einer großen Gesellschaft ein Brötchen hinunterwürgen muss. In der Öffentlichkeit zu essen hat er immer gehasst. Schon als Jugendlicher in der Fabrik aß er - eine Folge des Hungers - nur im Verborgenen.

Sendung: hr2-kultur, Lesung, 29.09.2021, 9:05 - 9:30 Uhr.