Zunächst wirkt der Titular-Rat Goljadkin nur wie ein etwas verschusselter und pedantischer höherer Beamter im Sankt Petersburg des 19. Jahrhunderts. Doch nach und nach wird klar, dass er in eine psychische Störung abrutscht: eine Persönlichkeitsspaltung. Klassikerlesung zum 200. Geburtstag des genialen russischen Romanciers.

Folge 17

Verschiedentlich hat Goljädkin versucht, Bekannte um Hilfe anzurufen: vergeblich. Oft genug kann er nicht einmal seine Bitte deutlich formulieren und wird immer wieder abgewiesen. So ergeht es ihm auch an dem Abend, an dem er Klara aus ihrem Elternhaus entführen möchte. Im eisigem Schneegestöber wartet er vor ihrer Tür auf ein Zeichen.

Sendung: hr2-kultur, Lesung, 30.11.2021, 9:05 - 9:30 Uhr.