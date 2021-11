Am See wird es langsam Herbst. Über dem Wasser hängt der Nebel. Die Feriengäste denken ans Abreisen. Da bemerken einige Menschen, dass etwas nicht stimmt. Ein Mann kann mit seinem Boot nicht mehr am Ufer anlegen, eine Frau ihre Sonnenbrille nicht mehr abnehmen. Die Schöpferin dieser Kurzgeschichte, Ilse Aichinger, wäre am 1. November 100 Jahre alt geworden.

