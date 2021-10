Eine Frau erzählt im Fiebertraum auf dem Sterbebett ihr Leben rückwärts. Feriengäste an einem See werden im Herbst zu Geistern. Ein junger Mann bittet um die Ausstellung seines Totenscheins. Die Geschichten von Ilse Aichinger schwanken zwischen Melancholie und Groteske. Wir senden sieben ausgewählte Kurzgeschichten, die einen Einblick in ihr Schaffen der 50er und 60er Jahren geben - zum 100. Geburtstag der bedeutenden Nachkriegserzählerin.

Nicht von der Wiege bis zur Bahre, sondern von der Bahre bis zur Wiege: In der „Spiegelgeschichte“ erzählt Ilse Aichinger, die am 1. November 100 Jahre alt geworden wäre, das Leben einer Frau von ihrem Tod bis zu ihrer Geburt. Die Kindheit, der frühe Tod der Mutter, die erste Liebe und schließlich die todbringende Abtreibung, ziehen in umgekehrter Reihenfolge an der Sterbenden vorbei.

