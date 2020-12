Es ist eines der berühmtesten und beliebtesten Bücher Schwedens – und es spricht Erwachsene heute mindestens so stark an wie Kinder. Der 14-jährige Nils lebt auf einem kleinen Bauernhof ganz im Süden Schwedens. Weil er seinen Eltern nur Kummer macht, wird er zur Strafe in einen Winzling verzaubert. Damit beginnt seine aufregende Reise auf dem Rücken eines Gänserichs – von Rosemarie Fendel meisterhaft gelesen.

Selma Lagerlöf schrieb den Roman 1906 im Auftrag der schwedischen Schulbehörde. Das Lesebuch sollte den Kindern die schwedische Landeskunde näherbringen. Und tatsächlich lernt Nils auf seiner Reise die Landschaften und Städte Schwedens kennen, die Geschichte, Kultur und Sagen des Landes. Vor allem aber ist „Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen“ ein Abenteuerroman und ein Entwicklungsroman zugleich.

Der 14-jährige Nils ist faul, „hartherzig gegen die Tiere und boshaft gegen die Menschen“. Von einem Wichtelmann wird er eines Tages zur Strafe selbst in ein Wichtelmännchen verwandelt. Als sich der zahme Gänserich Martin den Wildgänsen auf ihrem Flug nach Lappland anschließt, nimmt er den winzigen Nils aus Versehen einfach mit. Nils bekommt auf seiner Reise immer wieder die Gelegenheit, sich moralisch zu bewähren. Er entwickelt eine tiefe Freundschaft zu Martin und verwandelt sich vom widerspenstigen Nichtsnutz in einen verantwortungsbewussten und hilfsbereiten Jugendlichen.

Selma Lagerlöf, geboren am 20. November 1858 auf Gut Mårbacka in der schwedischen Provinz Värmland, war die erste Frau überhaupt, die mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Hermann Hesse stellte sie über alle anderen Autoren seiner Zeit: Kein anderer Dichter besitze auch nur „annähernd diese epische Kraft“, schrieb er.

Rosemarie Fendel (1927-2013) hat den weltberühmten, in 40 Sprachen übersetzten Roman im Jahr 2003 für hr2-kultur gelesen. Die Schauspielerin bringt dabei alle Nuancen zum Klingen: Mit ihr erleben wir die Verwirrungen des pubertierenden Helden mit, seine Ängste und Freude, seine Trauer und seinen Mut – und wie er schließlich über sich hinauswächst. Auch für die Stimmen der Tiere, die Selma Lagerlöf auf einzigartige Weise darstellt, trifft Rosemarie Fendel virtuos den passenden Ton. Ihr zuzuhören, ist für Erwachsene wie für Kinder eine einzige Freude, genau das richtige für dunkle Wintertage!

Produktionsangaben:

Selma Lagerlöf: Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen

Aus dem Schwedischen übersetzt von Pauline Klaiber-Gottschau

Lesung in 22 Folgen

hr 2003

Sprecherin: Rosemarie Fendel

Regie: Rosemarie Altenhofer

Sendung: hr2-kultur, Lesung, 11.12.2020, 9:05 - 9:30 Uhr.