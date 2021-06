Am ersten Tag starb „der Mann“, dessen Vorbild im Leben der RAF-Strafverteidiger Reiner Demski ist. Die Umstände seines Todes sind ungeklärt, und so kommt nicht zuerst der Priester, sondern die Polizei. „Die Frau“, die nun eine viel zu junge Witwe ist, verbringt den ersten Abend im Kreis ihrer Freunde. Doch schon am zweiten Tag erwartet sie anderen Besuch.

Sendung: hr2-kultur, "Lesung", 08.06.2021, 9:05 - 9:30 Uhr.