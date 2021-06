Der fünfte Tag war voll von Besuchen und Erinnerungen. Zum Beispiel an einen Mandanten des Mannes, der den Anblick sterbender Topfpflanzen nicht ertragen konnte und sie daher palettenweise aus Supermärkten „befreite“. Am Mittag besuchte die Frau den Priester Lächler, der ihr auftrug einen Bibelspruch zu finden. Und am Abend kam dann der Besuch von „der Gruppe“.

Sendung: hr2-kultur, "Lesung", 14.06.2021, 9:05 - 9:30 Uhr.