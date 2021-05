Es geht weiter: Vor 30 Jahren bekam die Erzählerin einmal das Angebot, Assistentin eines Zauberers zu werden. Sie sollte die berühmte zersägte Jungfrau in der Kiste werden. Und tatsächlich ist sie in die Kiste gestiegen, hat den Kopf zur einen Seite rausgestreckt, die Attrappen mit den Lackschuhen zur anderen und dann die Beine angezogen, so dass die Zauberprobe beginnen konnte.

Sendung: hr2-kultur, "Lesung", 04.05.2021, 9:05 - 9:30 Uhr.