Endlich: Der neue Roman von Judith Hermann ist da. Die Schriftstellerin ist mit „Daheim“ für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Sie erzählt darin von einer Frau, die einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Getrennt von ihrem früheren Mann und fernab der erwachsenen Tochter, probiert sie ein neues Leben am Meer aus. Große Gegenwartliteratur – gelesen von der Autorin selbst.

„Daheim“ ist ein Roman über eine Frau, die schon viel hinter sich hat. Über den Wechsel vom Familienleben in ein neues Leben für sich, vom Leben in der Stadt zu einem auf dem Land und am Meer. In ihrer unvergleichlich schwebenden Sprache erzählt Judith Hermann von diesen Veränderungen - und macht aus Alltag Poesie. Am Anfang steht eine Erinnerung.

Sendung: hr2-kultur, "Lesung", 03.05.2021, 9:05 - 9:30 Uhr.