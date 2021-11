Jonathan Franzen ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller in den USA. Jetzt stellte er vor Publikum in Hamburg seinen neuen Roman "Crossroads" vor - live zugeschaltet aus den Vereinigten Staaten.

Seit seinem Bestseller "Die Korrekturen" seziert der in Kalifornien lebende Autor Jonathan Franzen Familien wie sonst vielleicht nur Philip Roth oder John Updike. Es geht um Beziehungen untereinander, um Paare, um Eltern und ihre Kinder, um das Aufwachsen in der amerikanischen Provinz. Auch in seinem gerade erschienenen neuen Roman "Crossroads" geht es um eine Familiengeschichte. Der Roman ist der Auftakt einer Trilogie, die sich über drei Generationen erstrecken wird und dem Wesen der westlichen Kultur auf den Grund geht. Hier steht eine Familie in all ihrer Komplexität im Mittelpunkt. Der Roman ist mal komisch, mal zutiefst bewegend und immer spannungsreich: ein Werk über die politischen, religiösen und sozialen Mythologien unserer Zeit.

Wir senden einen gekürzten Mitschnitt einer digitalen Veranstaltung am 16. Oktober im Rolf Liebermann Studio Hamburg in Kooperation mit NDR Kultur. NDR-Moderator Jan Ehlert unterhält sich mit Jonathan Franzen über "Crossroads", dazwischen liest Schauspieler Bernt Hahn Passagen aus der deutschen Fassung.

