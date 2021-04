Ohne Walter Pehle sähe die Geschichtsforschung und Erinnerungskultur in Deutschland heute anders aus. Als Herausgeber der legendären „Schwarzen Reihe“ im S. Fischer-Verlag hatte er sich unermüdlich der Erforschung und Aufarbeitung der NS-Verbrechen verschrieben. Am 28. März ist Walter Pehle verstorben – wir erinnern an ihn mit zwei Mitschnitten aus seiner letzten Vortragsreihe.

„Eine Region und die Schuld“ hieß die Vortragsreihe im Frankfurter Holzhausenschlösschen, die Walter Pehle konzipiert hat. Darin ging er und die weiteren Vortragenden der Aufarbeitung der NS-Geschichte (bzw. deren Fehlen) in Hessen nach. Im Literaturland Hessen senden wir gekürzte Mitschnitte von zwei Vorträgen, von Dr. Tobias Freimüller, über jüdisches Leben in Frankfurt nach 1945, und Maximilian Aigner über die NS-Vergangenheit der "Eintracht Frankfurt".

Aufgezeichnet wurden die Vorträge am 25. Januar und am 4. Februar im Frankfurter Holzhausenschlösschen. Die Vortragsreihe wurde von der Frankfurter Bürgerstiftung veranstaltet.

Sendung: hr2-kultur, "Literaturland Hessen", 18.04.2021, 12:04 Uhr,

