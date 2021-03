Die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der gegenwärtigen globalen Gesundheitskrise sind noch nicht absehbar. Dabei stellen sich jetzt drängend die Fragen: Wer zahlt letztlich für die Krise? Und ist das Finanzsystem jetzt stabiler aufgestellt als bei der Finanzkrise?

Darüber sprachen am 1. Februar 2021 im Frankfurter Haus am Dom: Prof. Dr. Bernhard Emunds, Professor für Christliche Gesellschaftsethik und Sozialphilosophie, Leiter des Nell-Breuning-Instituts, Frankfurt, und Jan Pieter Krahnen, Wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE und Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung an der Goethe-Universität Frankfurt. Es moderierte Carsten Knop, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

