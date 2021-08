Baptiste Trotignon 'Old and New Blood' | Baptiste Trotignon, p | Matthieu Michel, bugle, tp | Adrien Sanchez, ts | Viktor Nyberg, db | Gautier Garrigue, dr | Studio 104, Radio France Broadcasting House, Paris, Frankreich, September 2020

Sendung: hr2-kultur, "Live-Jazz", 07.08.2021, 19:04 Uhr