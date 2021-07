Die Nibelungenfestspiele in Worms eröffnen mit einem Stück über Luther - das klingt zunächst nach einem Druckfehler. Doch es ist Lutherjahr, und an Luthers Bezug zu Worms lässt sich nicht rütteln. Die erste Überraschung: in dem Stück des Schweizer Autoren Lukas Bärfuss tritt Luther gar nicht auf. Die zweite Überraschung: Das Ganze verkommt trotz exzellenter Schauspieler zu einem ziemlichen Geschichtsklamauk.

Zur Webseite der Nibelungenfestspiele Worms: www.nibelungenfestspiele.de

Foto: Schauspieler Jan Thümer - Joachim, Kurfürst von Brandenburg, und Schauspieler Jürgen Tarrach - Albrecht, Bruder des Kurfürsten von Brandenburg, später Bischof.

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 19.07.2021, 7:40 Uhr