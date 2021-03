"Sind rote Blätter besser als gelbe" – das fragt Marion Poschmann in ihrem kritischen Kurztext "Laubwerk", für den sie mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet wird. Warum es mehr rotes Herbstlaub geben wird, wenn alte Bäume durch klimaresistentere Exemplare ersetzt werden, darum geht es im Gespräch mit Marion Poschmann in hr2-kultur. Und auch um unser emotionales Verhältnis zu Bäumen, das die Schriftstellerin in ihrem Text in vielen Facetten poetisch in den Fokus stellt. Es lohnt, Marion Poschmanns Kurztext im Internet zu lesen.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 18.03.2021, 17:15 Uhr