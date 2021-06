Wer Filme liebt, für den führt immer noch kaum ein Weg am Heimkino vorbei. hr2-Filmkritikerin Daniella Baumeister schaut dabei immer zuerst in der Mediathek von Arte vorbei; und im Juni hat Arte seine Mediathek so vollgestopft mit sehenswerten Filmen, dass ihr die Auswahl schwer fällt. Mit dabei: "Der unverhoffte Charme des Geldes" des frankokanadischen Regisseurs Denys Arcand.

Zur Webseite von Arte: www.arte.tv

Foto: Alexandre Landry und Maripier Morin in einer Szene von "Der unverhoffte Charme des Geldes".

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 02.06.2021, 7:39 Uhr