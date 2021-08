An seinen ersten Opernbesuch - natürlich an der Oper Frankfurt - kann Bernd Loebe sich bestens erinnern: Als Jugendlicher hat er da "Die Zauberflöte" von Mozart gesehen. Seitdem führt er genau Buch über alle Vorstellungen, die er besucht hat. Bernd Loebe liebt die Arbeit als Opern-Intendant in seiner Heimatstadt Frankfurt. Er schätzt die gewachsenen Strukturen, das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird sowie ein neugieriges und offenes Publikum. Schon mehrfach wurde das Haus unter seiner Leitung von der Fachkritik zur "Oper des Jahres" gewählt.