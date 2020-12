Wie vielfältig und wandelbar die Harfe ist, beweist die sympathische Musikerin vor allem in ihren Konzerten, die sie selbst moderiert. In ihrem Kabarettprogramm offenbart sie zudem, welche Hürden der Alltag einer Harfenistin so mit sich bringt. Denn Harfespielen verlangt vor allem eines: vollen Körpereinsatz! Welche Musik sie schon als Kind geprägt hat, bei welchem Werk sie besonders gern im Orchester spielt und warum Harfenisten immer ein wenig neidisch auf Pianisten sind - das verrät uns Silke Aichhorn persönlich.