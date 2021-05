Sie weiß, was eine echte Diva ausmacht, hat bei einem Preisausschreiben eine Platte von John Lennon gewonnen und war in 30 Jahren beim Auftakt der Bayreuther Festspielen nur einmal nicht dabei. Welche ihre Lieblingsstücke sind und warum es sich lohnt - egal in welchem Alter - noch Klavier zu lernen, verrät uns die Musikkritikerin, Autorin und Musikwissenschaftlerin persönlich.