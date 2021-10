Ali Neander ist Mitbegründer, Sänger, Songschreiber und Gitarrist der Rodgau Monotones. Und manchmal selbst überrascht, dass das schon über 40 Jahre gut geht - besser als in jeder guten Ehe. Neben lautem Hessenrock macht Ali Neander genauso lang ganz andere Musik: Von Rap über Blues und Jazz bis hin zu Chanson und Kinderlied ist da alles dabei. Wann ihn etwas reizt, was ihn antreibt, was ihm Spaß macht, ihn herausfordert und inspiriert - und was er einfach gern hört, erzählt Ali Neander in Zwei bis Vier.