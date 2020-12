Sie weiß, was eine echte Diva ausmacht, hat bei einem Preisauscchreiben eine Platte von John Lennon gewonnen und war - in 30 Jahren - nur einmal beim Auftkat der Bayreuther Festspiele nicht dabei. Warum es sich lohnt, egal in welchem Alter, noch Klavier zu lernen, verrät uns Musikkritikerin Eleonore Büning höchst persönlich.