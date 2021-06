Wenn man schaut, was der junge Jazzpianist Sebastian Sternal seit Anfang der 2000er Jahre alles gemacht hat, kann man nur staunen: Veröffentlichungen, Engagements mit prominenten JazzerInnen, eigene Bands, Uni-Tätigkeiten. Es scheint nichts zu geben, was er nicht macht. Sebastian Sternal war immer schon früh dran. Mit 6 Klavierunterricht, mit 11 die ersten Jazzstudien, früh Jazzpiano- und Kompositionsstudium, dann Dozententätigkeit. Heute ist er u. a. Professor an der Hochschule für Musik in Mainz und im Moment auch der Pianist im renommierten hr-Jazzensemble. Seine musikalischen Leidenschaften gehen weit über den Jazz hinaus - und das zeigt er in unserer Sendung.