10.000 Dinge - so viele besitzt ein Mensch in Europa im Schnitt. Doch macht der materielle Reichtum wirklich glücklich? Dieser Frage geht Stadtpfarrer Stefan Buß aus Fulda nach. Wieso es sich lohnen kann, sich von einigen Dingen zu trennen und wie das helfen kann, ein gelingendes Leben zu führen - darüber spricht der Autor in seiner Morgenfeier.