Schlemmen, mampfen, tafeln. Darf ich das? Das ist doch schlecht für die Figur und was ist mit denen, die viel weniger haben! In der Bibel gehören Sahne und Süßes sogar zum Gottesdienst. In dieser ökumenischen hr2 Morgenfeier sprechen Anne-Katrin Helms und Ansgar Wucherpfennig über Essen. Über richtig viel Essen!