Der Heilige Josef begleitet mich schon, seit ich Priester bin. An meiner ersten Stelle als Kaplan in Offenbach war der Heilige Josef der Kirchenpatron, und jetzt an meiner ersten Stelle als Pfarrer in Neu-Isenburg ist die Kirche ebenfalls dem Heiligen Josef geweiht. Er ist mir ans Herz gewachsen dieser stille Heilige, der Mann der heiligen Maria und der Ziehvater von Jesus. Gesprochen von Klaus Hofmeister.