So manche Stunde hat Alexander Matschak an der zweimanualigen Orgel seiner Heimatpfarrei in Wiesbaden gesessen. Er hat Choräle geübt, sich kleine Vorspiele ausgedacht, hin und wieder einfache Orgelstücke geübt. Das ist schon fast 30 Jahre her. Aber die Faszination für das Instrument Orgel hat ihn nicht losgelassen. Besonders auch in diesem Jahr: Denn 2021 ist die Orgel das Instrument des Jahres. Darüber spricht er heute in der Morgenfeier in hr2-kultur.