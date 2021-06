Keine Arbeitslosen in Gottes Welt

Podcast Keine Arbeitslosen in Gottes Welt

Eine scheußliche Erinnerung an die Schule, wenn man zu den Letzten gehörte, die in ein Sport-Team gewählt werden. Autorin Vera Langner erzählt aber auch davon, wie Menschen erfahren: Ich werde gebraucht. So, wie ich bin.