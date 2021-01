"Missionarisch Kirche sein" - diesem Schlagwort begegnen Christen innerhalb der Kirche immer wieder mal in heutiger Zeit, besonders dann, wenn es um die Zukunft der Kirche geht. Missionarisch sein, das bedeutet Menschen wieder für den Glauben zu begeistern. Dazu braucht es begeisternde Menschen. Im Johannesevangelium lädt Jesus die Jünger ein: "Kommt und seht!" Diese Einladung gilt es auch heute weiterzugeben an andere und andere am Leben teilnehmen zu lassen. Der Glaube trägt sich weiter, wo Menschen ihm ein Gesicht geben. "Kommt und seht!" ist eine Einladung und Ermunterung für alle, sich diesem Jesus im Herzen zu öffnen. Und diese Einladung selbst auszusprechen auf dem gemeinsamen Weg des Christseins in dieser Zeit.