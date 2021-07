Er ist Schriftsteller, Regisseur, Schauspieler, Unterhaltungskünstler, Zeichner und Musiker. Am liebsten spielt er alle Instrumente selbst. Improvisation ist ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit – am Klavier und auf der Bühne. Nun erscheint 34 Jahre nach dem Debüt „The Last Jazz“ sein neues Album „Die Reaktion – The Last Jazz Vol. II“. Es ist aber kein pures Jazz-Album, sondern es bedient sich auch an Swing, Blues, Bebop und Klassik.



Helge Schneiders Buchtipps:



Frederick Forsyth: Der Schakal. Piper Verlag 2002

Peter Sloterdijk: Weltfremdheit. Suhrkamp Verlag 1993

Sendung: hr2-kultur, 11.7.2021, 9 Uhr